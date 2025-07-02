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В результате двух взрывов в Житомирской области два человека погибли, еще 15 - пострадали - ОВА

Киев • УНН

 • 1351 просмотра

В Житомирской области в результате двух взрывов погибли два человека, еще 15 получили ранения, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В результате двух взрывов в Житомирской области два человека погибли, еще 15 - пострадали - ОВА

В результате двух взрывов в Житомирской области два человека погибли, еще 15 - получили ранения. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.

В селе Березина вблизи Житомира на международной трассе М-06 произошло два взрыва. Мы можем констатировать уже о двух погибших. 15 человек пострадало 

- сообщил Бунечко.

По его словам, также пострадали частные домовладения. На месте работают все службы.

... пострадали частные домовладения. На данный момент развернут оперативный штаб, все службы работают, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обеспечен минимальный проезд по международной трассе

- добавил глава ОВА.

Также Бунечко призвал водителей избегать маршрутов мимо Житомира, пока продолжаются оперативно-следственные действия.

В свою очередь призываю людей, которые планировали сегодня движение по трассе М-06 до конца дня воздержаться от проезда мимо Житомира пока будут работать оперативно-следственные группы 

- предупредил глава ОВА.

Напомним

Взрыв произошел в Селе Березина Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия.

Взрывом повредило прилегающие дома. Также загорелся автобус.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Житомирская область
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