Вибух на Житомирщині: за попередньою інформацією є постраждалі
Київ • УНН
У селі Березина Житомирської області стався вибух, внаслідок якого є постраждалі. Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі будинки.
Внаслідок вибуху, що стався сьогодні у Житомирській області, за попередньою інформацією, є постраждалі, пише УНН.
Деталі
Попередньо, вибух стався на АЗС у селі Березина. Причина вибуху наразі невідомі.
За поки офіційно непідтвердженою інформацією в результаті вибуху є поранені. Також вибуховою хвилею пошкодило прилеглі будинки.
У Житомирі, ймовірно, стався вибух на АЗС - соцмережі02.07.25, 18:40 • 3403 перегляди
Додамо
Як повідомили у ДСНС, вибух, попередньо, стався не на АЗС. Що саме вибухнуло наразі невідомо.