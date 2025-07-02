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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У Житомирі, ймовірно, стався вибух на АЗС - соцмережі

Київ • УНН

 • 342 перегляди

У Житомирі зафіксовано вибух та масштабну пожежу на АЗС або складі поруч. У соцмережах поширюються відео з величезним стовпом диму та повідомлення про гучні вибухи.

У Житомирі, ймовірно, стався вибух на АЗС - соцмережі

У соцмережах шириться інформація про вибух на АЗС у Житомирі, передає УНН.

На відео, які з'явились у пабліках, видно величезний стовп диму.

Користувачі повідомляють про гучні вибухи.

Попередньо, горить заправка чи склад біля неї - пише "Труха Житомр".

Офіційної інформації від ДСНС чи правоохоронців наразі немає.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоПодії
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Житомир
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