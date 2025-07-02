У Житомирі, ймовірно, стався вибух на АЗС - соцмережі
Київ • УНН
У Житомирі зафіксовано вибух та масштабну пожежу на АЗС або складі поруч. У соцмережах поширюються відео з величезним стовпом диму та повідомлення про гучні вибухи.
У соцмережах шириться інформація про вибух на АЗС у Житомирі, передає УНН.
На відео, які з'явились у пабліках, видно величезний стовп диму.
Користувачі повідомляють про гучні вибухи.
Попередньо, горить заправка чи склад біля неї - пише "Труха Житомр".
Офіційної інформації від ДСНС чи правоохоронців наразі немає.