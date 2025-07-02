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В Житомире, вероятно, произошел взрыв на АЗС - соцсети

Киев • УНН

 • 91 просмотра

В Житомире зафиксирован взрыв и масштабный пожар на АЗС или складе рядом. В соцсетях распространяются видео с огромным столбом дыма и сообщения о громких взрывах.

В Житомире, вероятно, произошел взрыв на АЗС - соцсети

В соцсетях распространяется информация о взрыве на АЗС в Житомире, передает УНН.

На видео, появившихся в пабликах, виден огромный столб дыма.

Пользователи сообщают о громких взрывах.

Предварительно, горит заправка или склад возле нее - пишет "Труха Житомир".

Официальной информации от ГСЧС или правоохранителей пока нет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоПроисшествия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Житомир
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