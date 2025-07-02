В Житомире, вероятно, произошел взрыв на АЗС - соцсети
Киев • УНН
В Житомире зафиксирован взрыв и масштабный пожар на АЗС или складе рядом. В соцсетях распространяются видео с огромным столбом дыма и сообщения о громких взрывах.
В соцсетях распространяется информация о взрыве на АЗС в Житомире, передает УНН.
На видео, появившихся в пабликах, виден огромный столб дыма.
Пользователи сообщают о громких взрывах.
Предварительно, горит заправка или склад возле нее - пишет "Труха Житомир".
Официальной информации от ГСЧС или правоохранителей пока нет.