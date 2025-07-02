В Житомире, вероятно, произошел взрыв на АЗС - соцсети

В соцсетях распространяется информация о взрыве на АЗС в Житомире, передает УНН.

На видео, появившихся в пабликах, виден огромный столб дыма.

Пользователи сообщают о громких взрывах.

Предварительно, горит заправка или склад возле нее - пишет "Труха Житомир".

Официальной информации от ГСЧС или правоохранителей пока нет.