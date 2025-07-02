Взрыв в Житомирской области: по предварительной информации есть пострадавшие
Киев • УНН
В селе Березина Житомирской области произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Взрывная волна также повредила близлежащие дома.
В результате взрыва, произошедшего сегодня в Житомирской области, по предварительной информации, есть пострадавшие, пишет УНН.
Детали
Предварительно, взрыв произошел на АЗС в селе Березина. Причина взрыва пока неизвестна.
По пока официально неподтвержденной информации, в результате взрыва есть раненые. Также взрывной волной повредило прилегающие дома.
В Житомире, вероятно, произошел взрыв на АЗС - соцсети02.07.25, 18:40 • 2217 просмотров
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Как сообщили в ГСЧС, взрыв, предварительно, произошел не на АЗС. Что именно взорвалось, пока неизвестно.