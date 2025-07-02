Вибух на Житомирщині: спалахнув автобус, на дорозі - великий затор
Київ • УНН
На Житомирщині стався вибух, що призвів до займання автобуса та сусідніх будівель. Рух на дорозі перекрито, утворився значний затор.
У результаті вибуху на Житомирщині спалахнув автобус. Рух на дорозі перекрили, через що виник великий затор, передає УНН.
Деталі
Як стало відомо УНН, у результаті вибуху спалахнув автобус. Крім того, горять сусідні будівлі.
Рух дорогою - перекрито, що спричило великий затор.
Крім того, попередньо, вибух стався не на АЗС, а на складах меблевої фабрики.
Вибух на Житомирщині: за попередньою інформацією є постраждалі 02.07.25, 19:13 • 1759 переглядiв