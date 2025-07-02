Взрыв в Житомирской области: загорелся автобус, на дороге - большая пробка
Киев • УНН
В Житомирской области произошел взрыв, который привел к возгоранию автобуса и соседних зданий. Движение на дороге перекрыто, образовалась значительная пробка.
В результате взрыва в Житомирской области загорелся автобус. Движение на дороге перекрыли, из-за чего возникла большая пробка, передает УНН.
Детали
Как стало известно УНН, в результате взрыва загорелся автобус. Кроме того, горят соседние здания.
Движение по дороге перекрыто, что вызвало большую пробку.
Кроме того, предварительно, взрыв произошел не на АЗС, а на складах мебельной фабрики.
Взрыв в Житомирской области: по предварительной информации есть пострадавшие02.07.25, 19:13 • 1323 просмотра