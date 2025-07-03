Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Київ • УНН
Вибух на складі промислового виробництва, пов'язаного з агробізнесом, стався через порушення правил безпеки при зберіганні речовин. Внаслідок інциденту в селі Березина Житомирської області загинуло двоє людей, 24 постраждали, а вибухова хвиля пошкодила прилеглі будинки.
За попередніми даними, вибух на складі підприємства на Житомирщині стався через порушення правил безпеки при зберіганні небезпечних речовин. Наразі на місці тривають роботи, встановлюють коло причетних. Про це повідомляє УНН із посиланням на власні джерела в СБУ.
Деталі
Вибух стався на складі промислового виробництва, що повʼязане з агробізнесом. Попередньо - ймовірне порушення правил безпеки при зберіганні речовин
Наразі на місці ще тривають роботи, відповідні служби "з'ясовують коло винних" в інциденті.
Доповнення
У середу, 2 липня у селі Березина Житомирської області стався вибух, внаслідок якого є постраждалі. Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі будинки.
Пізніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що у результаті двох вибухів на Житомирщині дві людини загинуло, є поранені. За останньою інформацією, кількість постраждалих внаслідок вибуху неподалік Житомира у середу ввечері, 2 липня зросла до 24 осіб.
Інцидент з вибухом на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" у Житомирській області перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського.