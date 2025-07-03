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Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
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06:58 • 3501 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
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Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии

Киев • УНН

 • 3505 просмотра

Взрыв на складе промышленного производства, связанного с агробизнесом, произошел из-за нарушения правил безопасности при хранении веществ. В результате инцидента в селе Березина Житомирской области погибли два человека, 24 пострадали, а взрывная волна повредила близлежащие дома.

Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии

По предварительным данным, взрыв на складе предприятия в Житомирской области произошел из-за нарушения правил безопасности при хранении опасных веществ. Сейчас на месте продолжаются работы, устанавливается круг причастных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Детали

Взрыв произошел на складе промышленного производства, связанного с агробизнесом. Предварительно - вероятное нарушение правил безопасности при хранении веществ

- сообщили УНН собственные источники в СБУ.

Сейчас на месте еще продолжаются работы, соответствующие службы "выясняют круг виновных" в инциденте.

Дополнение

В среду, 2 июля в селе Березина Житомирской области произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Взрывная волна также повредила прилегающие дома.

Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате двух взрывов на Житомирщине два человека погибли, есть раненые. По последней информации, количество пострадавших в результате взрыва недалеко от Житомира в среду вечером, 2 июля возросло до 24 человек.

Инцидент со взрывом на автодороге М-06 "Киев-Чоп" в Житомирской области находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧПАгроновости
Житомирская область
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
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