Вибух на Житомирщині: в ОП заявили, що ситуація під особистим контролем Зеленського
Київ • УНН
Інцидент з вибухом на автодорозі М-06 "Київ—Чоп" у Житомирській області перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського. На місці події розгорнуто штаб допомоги, працюють рятувальники та інші фахівці.
Інцидент на Житомирщині, де пролунали вибухи, перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита, передає УНН.
Ситуація перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського
Додамо
За словами заступника глави ОП, на Житомирщині продовжується ліквідація наслідків вибуху на автодорозі М-06 "Київ—Чоп".
Одразу після вибуху на місці розпочали роботу представники ОВА й місцевої влади.
У районі руйнувань розгорнуто штаб допомоги тим, хто постраждав унаслідок вибуху. Працюють рятувальники, медики, поліцейські, психологи та інші фахівці, які беруть участь у ліквідації наслідків руйнувань. Залучені необхідні сили, спеціальна техніка, інженерні засоби тощо. На місці робіт забезпечено харчування й доступ до води - резюмував Микита.
Нагадаємо
Вибух стався у Селі Березина Житомирської області. Спочатку йшлося про те, що вибух стався на АЗС, однак згодом з’явилася інформація, що вибух пролунав поряд – на складах підприємства.
Вибухом пошкодило прилеглі будинки. Також загорівся автобус.