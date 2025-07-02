Взрыв в Житомирской области: в ОП заявили, что ситуация под личным контролем Зеленского
Киев • УНН
Инцидент со взрывом на автодороге М-06 "Киев—Чоп" в Житомирской области находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. На месте происшествия развернут штаб помощи, работают спасатели и другие специалисты.
Инцидент в Житомирской области, где прогремели взрывы, находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Виктор Микита, передает УНН.
Ситуация находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского
Добавим
По словам заместителя главы ОП, в Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва на автодороге М-06 "Киев—Чоп".
Сразу после взрыва на месте начали работу представители ОВА и местных властей.
В районе разрушений развернут штаб помощи пострадавшим в результате взрыва. Работают спасатели, медики, полицейские, психологи и другие специалисты, участвующие в ликвидации последствий разрушений. Привлечены необходимые силы, специальная техника, инженерные средства и т.д. На месте работ обеспечено питание и доступ к воде
Напомним
Взрыв произошел в селе Березина Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия.
Взрывом повредило прилегающие дома. Также загорелся автобус.