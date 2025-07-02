Взрыв в Житомирской области: в ОП заявили, что ситуация под личным контролем Зеленского

$41.820.04
49.410.42
ukenru
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
18:14 • 5404 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
14:12 • 72347 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
2 июля, 13:11 • 63154 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
2 июля, 12:33 • 57213 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Эксклюзив
2 июля, 11:29 • 58167 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
2 июля, 09:18 • 48729 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
2 июля, 08:30 • 54148 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
2 июля, 08:15 • 122952 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
2 июля, 07:10 • 42383 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
2 июля, 06:39 • 46677 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.5м/с
58%
751мм
Популярные новости
Келлог отбросил заявления об "обещании" лукашенко относительно ударов по рф2 июля, 10:07 • 50939 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 36247 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 89140 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 72019 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов14:39 • 26393 просмотра
публикации
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
14:12 • 72356 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 72409 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 89517 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 127744 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 112457 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Майкл Маккол
Анджей Дуда
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Житомирская область
Соединённые Штаты
Житомир
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет14:57 • 16123 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов14:39 • 26684 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 36521 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 95545 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 53197 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗО)
Фокс Ньюс
Financial Times
FIM-92 Stinger

Взрыв в Житомирской области: в ОП заявили, что ситуация под личным контролем Зеленского

Киев • УНН

 • 1257 просмотра

Инцидент со взрывом на автодороге М-06 "Киев—Чоп" в Житомирской области находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. На месте происшествия развернут штаб помощи, работают спасатели и другие специалисты.

Взрыв в Житомирской области: в ОП заявили, что ситуация под личным контролем Зеленского

Инцидент в Житомирской области, где прогремели взрывы, находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Виктор Микита, передает УНН.

Ситуация находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского

- сообщил Микита.

Добавим

По словам заместителя главы ОП, в Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва на автодороге М-06 "Киев—Чоп".

Сразу после взрыва на месте начали работу представители ОВА и местных властей.

В районе разрушений развернут штаб помощи пострадавшим в результате взрыва. Работают спасатели, медики, полицейские, психологи и другие специалисты, участвующие в ликвидации последствий разрушений. Привлечены необходимые силы, специальная техника, инженерные средства и т.д. На месте работ обеспечено питание и доступ к воде 

- резюмировал Микита.

Напомним

Взрыв произошел в селе Березина Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия.

Взрывом повредило прилегающие дома. Также загорелся автобус.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаКриминал и ЧП
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9