Взрыв в Житомирской области: в ОП заявили, что ситуация под личным контролем Зеленского

Инцидент в Житомирской области, где прогремели взрывы, находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Виктор Микита, передает УНН.

По словам заместителя главы ОП, в Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва на автодороге М-06 "Киев—Чоп".

Сразу после взрыва на месте начали работу представители ОВА и местных властей.

В районе разрушений развернут штаб помощи пострадавшим в результате взрыва. Работают спасатели, медики, полицейские, психологи и другие специалисты, участвующие в ликвидации последствий разрушений. Привлечены необходимые силы, специальная техника, инженерные средства и т.д. На месте работ обеспечено питание и доступ к воде