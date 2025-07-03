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Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон

Київ • УНН

 • 5270 перегляди

Слідчі дії пов'язані з кримінальним провадженням щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон

Сьогодні вранці правоохоронці прийшли з обшуками до депутата Волинської облради, повідомляє УНН.

Як нам стало відомо, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження про незаконне переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів (ст. 332 ККУ).

Наразі офіційних повідомлень немає. УНН намагається отримати офіційне підтвердження.

Нагадаємо 

На Буковині викрили злочинне угруповання на чолі з депутатом, яке переправляло чоловіків до Румунії в обхід кордону. За даними слідства, вартість послуги становила від 4000 доларів з особи.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
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