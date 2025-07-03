Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Киев • УНН
Следственные действия связаны с уголовным производством относительно незаконной переправки мужчин за границу под видом волонтеров.
Сегодня утром правоохранители пришли с обысками к депутату Волынского облсовета, сообщает УНН.
Как нам стало известно, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства о незаконной переправке мужчин за границу под видом волонтеров (ст. 332 УКУ).
Сейчас официальных сообщений нет. УНН пытается получить официальное подтверждение.
Напомним
На Буковине разоблачили преступную группировку во главе с депутатом, которая переправляла мужчин в Румынию в обход границы. По данным следствия, стоимость услуги составляла от 4000 долларов с человека.