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На Буковині місцевого депутата підозрюють в незаконному переправленні чоловіків за кордон

На Буковині місцевого депутата підозрюють в незаконному переправленні чоловіків за кордон

Київ • УНН

 • 34096 перегляди

На Буковині викрили злочинне угруповання на чолі з депутатом, яке переправляло чоловіків до Румунії в обхід кордону. За даними слідства, вартість послуги становила від 4000 доларів з особи.

Депутат територіальної громади на Буковині очолив злочинне угруповання, яке за гроші переправляло чоловіків за кордон. Йому та двом співучасника повідомлено про підозру. Про це інформує Чернівецька обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури депутату однієї з територіальних громад Вижницького району та двом учасникам створеного ним злочинного угруповання повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

"Квиток" за 6000 доларів: на Закарпатті викрили групу осіб, яка переправляла призовників за кордон23.01.25, 03:17 • 32949 переглядiв

За даними слідства, 48-річний депутат налагодив схему незаконного збагачення від організації незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку, яким заборонено покидати територію України. До протиправної діяльності він залучив двох своїх односельців, кожен з яких виконував свою роль.

Встановлено, що депутат, як організатор, контролював весь процес, отримував оплату (від 4000 доларів США з особи), розподіляв гроші між учасниками злочинної групи. Один з його спільників супроводжував чоловіків до кордону лісовими стежками, інший спостерігав за активністю прикордонників

- йдеться у дописі.

Щоб уникнути викриття, організатори спілкувались лише через зашифровані месенджери, особисті зустрічі проводили у малолюдних місцях та весь час змінювали локації збору для подальшого супроводу чоловіків поза пунктами пропуску до кордону, а також забезпечували їх теплоізоляційними костюмами, щоб ті не потрапили в поле зору прикордонників.

Правоохоронці встановили, що за цією схемою підозрювані організували незаконне переправлення до Румунії шістьох чоловіків призовного віку. Наразі перевіряється їх причетність до інших подібних злочинів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань та СБУ в Чернівецькій області.

Нагадаємо

ДБР повідомило про підозру народному депутату Костянтину Бондарєву за організацію незаконного перетину кордону. Він допоміг 18 чоловікам призовного віку виїхати за кордон під виглядом своїх водіїв.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
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