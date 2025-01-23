"Квиток" за 6000 доларів: на Закарпатті викрили групу осіб, яка переправляла призовників за кордон

Поліція Закарпаття затримала групу осіб, які організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Про це повідомляє поліція Закарпатської області у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Оперативники міграційної поліції Головного управління Нацполіції області заблокували ще одну схему, яка мала на меті доставляти військовозобов’язаних до Румунії через річку Тиса в обхід офіційних пунктів пропуску.

За результатами проведення оперативних заходів було встановлено, що до налагодження схеми причетні двоє жителів Рахівщини.

Фігуранти займалися пошуком клієнтів призовного віку та за 6000$ пропонували їм безперешкодне переправлення до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску, а саме через гірську річку Тиса - йдеться у дописі.

Зазначається, що за ці гроші вони поселяли чоловіків до одного з готелів у прикордонній зоні, доставляли до берега річки і надавали вказівки для подальшого перетину водойми.

Затримання відбулося в селищі Ясіня Рахівського району, коли фігуранти зустрілися з клієнтами та отримали від них завдаток у розмірі 8 тисяч доларів. Обох підозрюваних – організатора та спільника – затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі.

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