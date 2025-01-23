"Квиток" за 6000 доларів: на Закарпатті викрили групу осіб, яка переправляла призовників за кордон
Київ • УНН
Поліція затримала двох жителів Рахівщини, які організували нелегальне переправлення військовозобов'язаних через річку Тиса. Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі.
Поліція Закарпаття затримала групу осіб, які організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Про це повідомляє поліція Закарпатської області у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Оперативники міграційної поліції Головного управління Нацполіції області заблокували ще одну схему, яка мала на меті доставляти військовозобов’язаних до Румунії через річку Тиса в обхід офіційних пунктів пропуску.
За результатами проведення оперативних заходів було встановлено, що до налагодження схеми причетні двоє жителів Рахівщини.
Фігуранти займалися пошуком клієнтів призовного віку та за 6000$ пропонували їм безперешкодне переправлення до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску, а саме через гірську річку Тиса
Зазначається, що за ці гроші вони поселяли чоловіків до одного з готелів у прикордонній зоні, доставляли до берега річки і надавали вказівки для подальшого перетину водойми.
Затримання відбулося в селищі Ясіня Рахівського району, коли фігуранти зустрілися з клієнтами та отримали від них завдаток у розмірі 8 тисяч доларів. Обох підозрюваних – організатора та спільника – затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за статтею 332 Кримінального кодексу України.
Затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі.
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