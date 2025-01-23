"Билет" за 6000 долларов: на Закарпатье разоблачили группу лиц, которая переправляла призывников за границу

Полиция Закарпатья задержала группу лиц, которые организовали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Об этом сообщает полиция Закарпатской области в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Оперативники миграционной полиции Главного управления Нацполиции области заблокировали еще одну схему, которая имела целью доставлять военнообязанных в Румынию через реку Тиса в обход официальных пунктов пропуска.

По результатам проведения оперативных мероприятий было установлено, что к налаживанию схемы причастны двое жителей Раховщины.

Фигуранты занимались поиском клиентов призывного возраста и за 6000$ предлагали им беспрепятственную переправку в Румынию в обход официальных пунктов пропуска, а именно через горную реку Тиса - говорится в заметке.

Отмечается, что за эти деньги они поселяли мужчин в один из отелей в приграничной зоне, доставляли к берегу реки и давали указания для дальнейшего пересечения водоема.

Задержание произошло в поселке Ясиня Раховского района, когда фигуранты встретились с клиентами и получили от них задаток в размере 8 тысяч долларов. Оба подозреваемых - организатор и сообщник - задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Следователи отдела полиции № 1 Мукачевского районного управления полиции начали досудебное расследование по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним

Правоохранители в Днепре разоблачили должностных лиц и врачей военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и других медицинских учреждений, которые подделывали мужчинам результаты анализов на ВИЧ во избежание мобилизации.