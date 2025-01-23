"Билет" за 6000 долларов: на Закарпатье разоблачили группу лиц, которая переправляла призывников за границу
Киев • УНН
Полиция задержала двух жителей Раховщины, которые организовали нелегальную переправку военнообязанных через реку Тиса. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.
Полиция Закарпатья задержала группу лиц, которые организовали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Об этом сообщает полиция Закарпатской области в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Оперативники миграционной полиции Главного управления Нацполиции области заблокировали еще одну схему, которая имела целью доставлять военнообязанных в Румынию через реку Тиса в обход официальных пунктов пропуска.
По результатам проведения оперативных мероприятий было установлено, что к налаживанию схемы причастны двое жителей Раховщины.
Фигуранты занимались поиском клиентов призывного возраста и за 6000$ предлагали им беспрепятственную переправку в Румынию в обход официальных пунктов пропуска, а именно через горную реку Тиса
Отмечается, что за эти деньги они поселяли мужчин в один из отелей в приграничной зоне, доставляли к берегу реки и давали указания для дальнейшего пересечения водоема.
Задержание произошло в поселке Ясиня Раховского района, когда фигуранты встретились с клиентами и получили от них задаток в размере 8 тысяч долларов. Оба подозреваемых - организатор и сообщник - задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.
Следователи отдела полиции № 1 Мукачевского районного управления полиции начали досудебное расследование по статье 332 Уголовного кодекса Украины.
Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним
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