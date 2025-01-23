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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Билет" за 6000 долларов: на Закарпатье разоблачили группу лиц, которая переправляла призывников за границу

Киев  •  УНН

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Полиция задержала двух жителей Раховщины, которые организовали нелегальную переправку военнообязанных через реку Тиса. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.

Полиция Закарпатья задержала группу лиц, которые организовали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Об этом сообщает полиция Закарпатской области в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Оперативники миграционной полиции Главного управления Нацполиции области заблокировали еще одну схему, которая имела целью доставлять военнообязанных в Румынию через реку Тиса в обход официальных пунктов пропуска.

По результатам проведения оперативных мероприятий было установлено, что к налаживанию схемы причастны двое жителей Раховщины.

Фигуранты занимались поиском клиентов призывного возраста и за 6000$ предлагали им беспрепятственную переправку в Румынию в обход официальных пунктов пропуска, а именно через горную реку Тиса

- говорится в заметке.

Отмечается, что за эти деньги они поселяли мужчин в один из отелей в приграничной зоне, доставляли к берегу реки и давали указания для дальнейшего пересечения водоема.

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Задержание произошло в поселке Ясиня Раховского района, когда фигуранты встретились с клиентами и получили от них задаток в размере 8 тысяч долларов. Оба подозреваемых - организатор и сообщник - задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.

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Следователи отдела полиции № 1 Мукачевского районного управления полиции начали досудебное расследование по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним

Правоохранители в Днепре разоблачили должностных лиц и врачей военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и других медицинских учреждений, которые подделывали мужчинам результаты анализов на ВИЧ во избежание мобилизации. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина

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