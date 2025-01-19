У Дніпрі викрили схему підробки аналізів на ВІЛ для ухилення від мобілізації

Правоохоронці в Дніпрі викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів, які підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.

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Як повідомляється, лікарі ВЛК фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Після чого вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб".

Такі маніпуляції давали можливість "хворим" чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України - заявили в Нацполіції.

Також додали, що "послуга" зі зняття з військового обліку коштувала 10 тисяч доларів.

Правоохоронці провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Вилучили, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до оборудок.

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Як повідомляється, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.