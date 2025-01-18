270 обшуків викрили масштабні схеми переправки чоловіків за кордон: є повідомлені підозри

В Україні провели 270 обшуків у 19 регіонах України, викривши схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон, фігурантам повідомили про підозру, вилучено документи та техніку, повідомили у Нацполіції у суботу, пише УНН.

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"Проведено 270 обшуків: поліцейські повідомили про підозру фігурантам, які незаконно переправляли чоловіків через держкордон. Правоохоронці викрили десятки злочинних схем у 19 регіонах", - повідомили у поліції.

Серед зловмисників, як вказано, переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему "Шлях", а також ділки, які організували "бізнес" на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску

Також серед викритих осіб адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали "замовлення" від "клієнтів", які бажали виїхати за кордон.

Окрім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Під час обшуків правоохоронці, як зазначається, вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи стосовно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо.

"Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 3 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - ідеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до девʼяти років з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Понад 200 обшуків проводять через схеми виїзду чоловіків за кордон - поліція