270 обысков разоблачили масштабные схемы переправки мужчин за границу: есть сообщенные подозрения

В Украине провели 270 обысков в 19 регионах Украины, разоблачив схемы незаконной переправки мужчин через границу, фигурантам сообщили о подозрении, изъяты документы и техника, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.

Детали

"Проведено 270 обысков: полицейские сообщили о подозрении фигурантам, которые незаконно переправляли мужчин через госграницу. Правоохранители разоблачили десятки преступных схем в 19 регионах", - сообщили в полиции.

Среди злоумышленников, как указано, преимущественно частные предприниматели, которые предоставляли ложные сведения для внесения информации в систему "Шлях", а также дельцы, которые организовали "бизнес" на переправке мужчин призывного возраста в обход пограничных пунктов пропуска

Также среди разоблаченных лиц администраторы различных мессенджеров, которые подыскивали и принимали "заказы" от "клиентов", желающих выехать за границу.

Кроме того, полицейские разоблачили ячейки по изготовлению поддельных документов о непригодности к военной службе.

Во время обысков правоохранители, как отмечается, изъяли разного рода документы, в том числе и медицинские документы в отношении лиц призывного возраста, которые предоставляли возможность пересекать границу, а также компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, денежные в иностранной валюте и тому подобное.

"Сейчас фигурантам уже сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности по ч. 3 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Более 200 обысков проводят из-за схем выезда мужчин за границу - полиция