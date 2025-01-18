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270 обысков разоблачили масштабные схемы переправки мужчин за границу: есть сообщенные подозрения

270 обысков разоблачили масштабные схемы переправки мужчин за границу: есть сообщенные подозрения

Киев  •  УНН

 • 10617 просмотра

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Правоохранители провели масштабную операцию в 19 регионах Украины, разоблачив схемы незаконной переправки мужчин через границу. Задержаны организаторы, изъяты документы и техника, подозреваемым грозит до 9 лет заключения.

В Украине провели 270 обысков в 19 регионах Украины, разоблачив схемы незаконной переправки мужчин через границу, фигурантам сообщили о подозрении, изъяты документы и техника, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.

Детали

"Проведено 270 обысков: полицейские сообщили о подозрении фигурантам, которые незаконно переправляли мужчин через госграницу. Правоохранители разоблачили десятки преступных схем в 19 регионах", - сообщили в полиции.

Среди злоумышленников, как указано, преимущественно частные предприниматели, которые предоставляли ложные сведения для внесения информации в систему "Шлях", а также дельцы, которые организовали "бизнес" на переправке мужчин призывного возраста в обход пограничных пунктов пропуска

Также среди разоблаченных лиц администраторы различных мессенджеров, которые подыскивали и принимали "заказы" от "клиентов", желающих выехать за границу.

Кроме того, полицейские разоблачили ячейки по изготовлению поддельных документов о непригодности к военной службе.

Во время обысков правоохранители, как отмечается, изъяли разного рода документы, в том числе и медицинские документы в отношении лиц призывного возраста, которые предоставляли возможность пересекать границу, а также компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, денежные в иностранной валюте и тому подобное.

"Сейчас фигурантам уже сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности по ч. 3 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Более 200 обысков проводят из-за схем выезда мужчин за границу - полиция17.01.25, 09:15 • 25928 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
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