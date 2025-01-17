Более 200 обысков проводят из-за схем выезда мужчин за границу - полиция
Киев • УНН
Нацполиция проводит более 200 обысков в 19 регионах Украины относительно незаконного пересечения границы. Расследуются случаи мошенничества, подделки документов и подкупа должностных лиц.
Национальная полиция проводит более 200 обысков в 19 регионах Украины относительно незаконного пересечения границы военнообязанными, сообщили в ведомстве во вторник, пишет УНН.
Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными
Указанные правонарушения, как отмечается, совершаются путем совершения мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц.
"Полицейские под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора начали проведение обысков на территории 19 регионов Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам", - отметили в полиции.
Подробности обещают после завершения следственных действий.
Более 60 подозрений объявили после 600 обысков из-за схем выезда мужчин за границу11.01.25, 09:22 • 49038 просмотров