Понад 200 обшуків проводять через схеми виїзду чоловіків за кордон - поліція
Київ • УНН
Нацполіція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах України щодо незаконного перетину кордону. Розслідуються випадки шахрайства, підробки документів та підкупу посадовців.
Національна поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах України щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними, повідомили у відомстві у вівторок, пише УНН.
Нацполіція проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними
Вказані правопорушення, як зазначається, вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.
"Поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок", - зазначили у поліції.
Подробиці обіцяють після завершення слідчих дій.
Понад 60 підозр оголосили після 600 обшуків через схеми виїзду чоловіків за кордон11.01.25, 09:22 • 50083 перегляди