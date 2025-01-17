Понад 200 обшуків проводять через схеми виїзду чоловіків за кордон - поліція

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Київ • УНН

 • 28695 перегляди

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах України щодо незаконного перетину кордону. Розслідуються випадки шахрайства, підробки документів та підкупу посадовців.

Національна поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах України щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними, повідомили у відомстві у вівторок, пише УНН.

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними

- повідомили у Нацполіції у соцмережах.

Вказані правопорушення, як зазначається, вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.

"Поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок", - зазначили у поліції.

Подробиці обіцяють після завершення слідчих дій.

Понад 60 підозр оголосили після 600 обшуків через схеми виїзду чоловіків за кордон11.01.25, 09:22 • 50083 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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