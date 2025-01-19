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В Днепре разоблачили схему подделки анализов на ВИЧ для уклонения от мобилизации

В Днепре разоблачили схему подделки анализов на ВИЧ для уклонения от мобилизации

Киев  •  УНН

 • 4470 просмотра

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Чиновники и врачи ВВК в Днепре фальсифицировали результаты анализов на ВИЧ во избежание мобилизации. За «услугу» снятия с воинского учета брали 10 тысяч долларов.

Правоохранители в Днепре разоблачили должностных лиц и врачей военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и других медицинских учреждений, которые  подделывали мужчинам результаты анализов на ВИЧ во избежание мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию. 

Детали 

Как сообщается, врачи ВВК фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ. После чего вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней".

Такие манипуляции давали возможность "больным" мужчинам сняться с воинского учета и беспрепятственно пересекать государственную границу Украины

- заявили в Нацполиции.

Также добавили, что "услуга" по снятию с воинского учета стоила 10 тысяч долларов. 

Правоохранители провели 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и в автотранспорте. Изъяли, в частности, компьютерную технику, медицинскую документацию, и другие вещи, подтверждающие причастность владельцев к сделкам.

270 обысков разоблачили масштабные схемы переправки мужчин за границу: есть сообщенные подозрения18.01.25, 10:12 • 30926 просмотров

Как сообщается, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
dneprДнепр
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