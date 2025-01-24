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На Буковине местного депутата подозревают в незаконной переправке мужчин за границу

На Буковине местного депутата подозревают в незаконной переправке мужчин за границу

Киев  •  УНН

 • 4145 просмотра

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На Буковине разоблачили преступную группировку во главе с депутатом, которая переправляла мужчин в Румынию в обход границы. По данным следствия, стоимость услуги составляла от 4000 долларов с человека.

Депутат территориальной общины на Буковине возглавил преступную группировку, которая за деньги переправляла мужчин за границу. Ему и двум соучастникам сообщено о подозрении. Об этом информирует Черновицкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Отмечается, что при процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры депутату одной из территориальных общин Вижницкого района и двум участникам созданной им преступной группировки сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"Билет" за 6000 долларов: на Закарпатье разоблачили группу лиц, которая переправляла призывников за границу23.01.25, 03:17 • 30164 просмотра

По данным следствия, 48-летний депутат наладил схему незаконного обогащения от организации незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста, которым запрещено покидать территорию Украины. К противоправной деятельности он привлек двух своих односельчан, каждый из которых выполнял свою роль.

Установлено, что депутат, как организатор, контролировал весь процесс, получал оплату (от 4000 долларов США с человека), распределял деньги между участниками преступной группы. Один из его сообщников сопровождал мужчин к границе лесными тропами, другой наблюдал за активностью пограничников

- говорится в заметке.

Чтобы избежать разоблачения, организаторы общались только через зашифрованные мессенджеры, личные встречи проводили в малолюдных местах и все время меняли локации сбора для дальнейшего сопровождения мужчин вне пунктов пропуска к границе, а также обеспечивали их теплоизоляционными костюмами, чтобы те не попали в поле зрения пограничников.

Правоохранители установили, что по этой схеме подозреваемые организовали незаконную переправку в Румынию шестерых мужчин призывного возраста. Сейчас проверяется их причастность к другим подобным преступлениям.

Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУНП в Черновицкой области при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований и СБУ в Черновицкой области.

Напомним

ГБР сообщило о подозрении народному депутату Константину Бондареву за организацию незаконного пересечения границы. Он помог 18 мужчинам призывного возраста выехать за границу под видом своих водителей.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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