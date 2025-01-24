На Буковине местного депутата подозревают в незаконной переправке мужчин за границу
Киев • УНН
На Буковине разоблачили преступную группировку во главе с депутатом, которая переправляла мужчин в Румынию в обход границы. По данным следствия, стоимость услуги составляла от 4000 долларов с человека.
Депутат территориальной общины на Буковине возглавил преступную группировку, которая за деньги переправляла мужчин за границу. Ему и двум соучастникам сообщено о подозрении. Об этом информирует Черновицкая областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Отмечается, что при процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры депутату одной из территориальных общин Вижницкого района и двум участникам созданной им преступной группировки сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
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По данным следствия, 48-летний депутат наладил схему незаконного обогащения от организации незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста, которым запрещено покидать территорию Украины. К противоправной деятельности он привлек двух своих односельчан, каждый из которых выполнял свою роль.
Установлено, что депутат, как организатор, контролировал весь процесс, получал оплату (от 4000 долларов США с человека), распределял деньги между участниками преступной группы. Один из его сообщников сопровождал мужчин к границе лесными тропами, другой наблюдал за активностью пограничников
Чтобы избежать разоблачения, организаторы общались только через зашифрованные мессенджеры, личные встречи проводили в малолюдных местах и все время меняли локации сбора для дальнейшего сопровождения мужчин вне пунктов пропуска к границе, а также обеспечивали их теплоизоляционными костюмами, чтобы те не попали в поле зрения пограничников.
Правоохранители установили, что по этой схеме подозреваемые организовали незаконную переправку в Румынию шестерых мужчин призывного возраста. Сейчас проверяется их причастность к другим подобным преступлениям.
Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУНП в Черновицкой области при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований и СБУ в Черновицкой области.
Напомним
ГБР сообщило о подозрении народному депутату Константину Бондареву за организацию незаконного пересечения границы. Он помог 18 мужчинам призывного возраста выехать за границу под видом своих водителей.