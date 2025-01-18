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Нардепу повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через кордон: про кого йдеться

Київ • УНН

 • 35669 перегляди

ДБР повідомило про підозру народному депутату Костянтину Бондарєву за організацію незаконного перетину кордону. Він допоміг 18 чоловікам призовного віку виїхати за кордон під виглядом своїх водіїв.

ДБР повідомив про підозру чинному народному депутату України, який організовував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Костянтина Бондарєва.

Деталі 

Починаючи з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном

- повідомляє ДБР.

їНаразі зафіксовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі. 

Що цікаво, іноді для своїх закордонних поїздок Бондарєву одночасно потрібно було до 5 водіїв. І як наразі відомо, троє з них до України не повернулися.

Нардепу повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України)

- зазначили ДБР.

Зокрема, санкція зазначених статей передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Депутату також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке розгляне слідчий суддя. Паралельно проводяться обшуки фігуранта та осіб, які незаконно перетинали кордон.

Нагадаємо 

ДБР повідомило про підозру колишньому "куратору" РПЦ в Україні, який наразі переховується за кордоном. Його звинувачують у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
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