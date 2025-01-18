Нардепу сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через границу: о ком идет речь

ГБР сообщило о подозрении действующему народному депутату Украины, который организовывал незаконную переправку через границу своих знакомых.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Константине Бондареве.

Детали

Начиная с июля 2022 года народный депутат посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей - сообщает ГБР.

Сейчас зафиксировано 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще.

Что интересно, иногда для своих зарубежных поездок Бондареву одновременно нужно было до 5 водителей. И как сейчас известно, трое из них в Украину не вернулись.

Нардепу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины) - отметили ГБР.

В частности, санкция указанных статей предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Депутату также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое рассмотрит следственный судья. Параллельно проводятся обыски фигуранта и лиц, которые незаконно пересекали границу.

Напомним

ГБР сообщило о подозрении бывшему «куратору» РПЦ в Украине, который сейчас скрывается за границей. Его обвиняют в государственной измене и разжигании религиозной вражды.