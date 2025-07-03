Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення

Кримінальна справа щодо народного депутата Сергій Кузьміних, якого підозрюють в отримані хабаря у пів мільйона гривень через понад три роки з моменту відкриття досі немає вироку, передає УНН.

За час судового розгляду справи про хабар Кузьміних пропустив 22 судових засідання з 86 або кожне четверте засідання, призначене у його справі. Як повідомляв раніше УНН Кузьміних навіть явився на одне з судових засідань без паспорта. Таким чином, формально зірвавши розгляд справи.

Окрім цього, нардеп неодноразово порушував правила дорожнього руху, включаючи керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Після того, як поліція виявила в нього ознаки сп’яніння, він відмовився проходити огляд і, зрештою, був позбавлений водійських прав. Проте це не зупинило народного обранця і після цього його ще тричі затримували за водіння без документів, а також оштрафували за розпиття алкоголю в громадському місці. Ігнорування суду та затягування справ, здається, стало для Кузьміних звичною тактикою. Адже нардеп не з’являвся на засідання і щодо "п’яного" водіння.

На фоні всіх цих скандалів здається дивним те, що Кузьміних досі залишається у складі парламенту. У будь-якій європейській країні подібне портфоліо правопорушень означало б негайну політичну відповідальність.

Як у Європі?

У Франції міністр фінансів Ерве Ґаймар був запідозрений у використанні пільгових умов оренди державної квартири в центрі Парижа вартістю 14 000€ на місяць. Скандал призвів до його відставки менш ніж за 5 годин після публікації першої новини про це. А сам міністр публічно визнав свою помилку.

У Великій Британії заступник спікера Палати лордів Джон Сьюелл втрапив у скандал через оприлюднене ЗМІ відео, де він, перебуваючи під дією наркотиків, використовує послуги повій. Вже через два дні після публікації першої скандальної новини про Сьюелла, він добровільно склав мандат та покинув Палату лордів, визнавши свою поведінку несумісною з депутатськими обов’язками.

У Німеччині у міністра оборони Карла-Теодора цу Ґуттенберґа знайшли плагіат у докторській дисертації. Університет Байройта позбавив його наукового ступеня, а суспільне обурення змусило політика скласти всі повноваження. Гуттенберг визнав провину й повністю залишив політику.

В Україні ж, народний депутат Кузьміних з історією про хабар, нетверезе водіння, водіння без прав, розпивання алкоголю в громадських місцях та неповагу до суду все ще залишається в політиці без жодних наслідків.