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Посольство США в москві попередило про загрозу теракту в "царицино"

Київ • УНН

 • 2492 перегляди

Посольство США заявило про реальну загрозу інциденту з численними жертвами 31 жовтня в музеї "царицино". російська влада не коментувала дані.

Посольство США в москві попередило про загрозу теракту в "царицино"

Посольство США в москві опублікувало попередження щодо безпеки. У ньому йдеться про те, що дипломатам стало відомо про загрозу музею-заповіднику "царицино". Про це повідомила пресслужба посольства, передає УНН.

Деталі

Посольство США в москві отримало інформацію про реальну загрозу скоєння інциденту, який може призвести до численних жертв 31 жовтня на території музею-заповідника "царицино". Уряд США координує заходи реагування з відповідними органами влади рф

- йдеться в дописі.

Водночас російська влада наразі не коментувала повідомлення про ймовірність теракту.

У дипломатичній місії США закликали уникати відвідування території музею-заповіднику "царицино".

Не наближайтеся до зазначеної території, будьте пильні та уникайте місць масового скупчення людей. Слідкуйте за ситуацією навколо. Перегляньте свій особистий план забезпечення безпеки. Тримайте мобільний телефон зарядженим на випадок надзвичайної ситуації. Майте при собі документи, що посвідчують особу. Слідкуйте за повідомленнями місцевих ЗМІ з метою отримання додаткової інформації

- заявили в посольстві.

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Євген Устименко

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