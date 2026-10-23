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The Guardian

Біля посольства України у Вашингтоні знайшли "підозрілий предмет", дороги перекрили - журналіст

Київ • УНН

 • 2912 перегляди

Секретна служба США розслідує підозрілий предмет біля посольства України у Вашингтоні. Дороги поруч перекриті.

Біля посольства України у Вашингтоні знайшли "підозрілий предмет", дороги перекрили - журналіст
Фото ілюстративне

У Вашингтоні біля посольства України виявили "підозрілий предмет", секретна служба США проводить розслідування. Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш в Х, передає УНН.

Секретна служба США розслідує "підозрілий предмет", знайдений поблизу посольства України у Вашингтоні. Дороги поруч з посольством перекриті 

- повідомив Яриш.

Антоніна Туманова

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