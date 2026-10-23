Біля посольства України у Вашингтоні знайшли "підозрілий предмет", дороги перекрили - журналіст
Київ • УНН
Секретна служба США розслідує підозрілий предмет біля посольства України у Вашингтоні. Дороги поруч перекриті.
Фото ілюстративне
У Вашингтоні біля посольства України виявили "підозрілий предмет", секретна служба США проводить розслідування. Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш в Х, передає УНН.
Секретна служба США розслідує "підозрілий предмет", знайдений поблизу посольства України у Вашингтоні. Дороги поруч з посольством перекриті