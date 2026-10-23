У посольства Украины в Вашингтоне обнаружили "подозрительный предмет", дороги перекрыли — журналист

Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет

Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет

Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет

Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет

Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают

Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают

Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают

Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают