У посольства Украины в Вашингтоне обнаружили "подозрительный предмет", дороги перекрыли — журналист
Киев • УНН
Секретная служба США расследует обнаружение подозрительного предмета возле посольства Украины в Вашингтоне. Дороги рядом перекрыты.
Фото иллюстративное
В Вашингтоне возле посольства Украины обнаружили "подозрительный предмет", Секретная служба США проводит расследование. Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в X, передает УНН.
Секретная служба США расследует дело о "подозрительном предмете", найденном возле посольства Украины в Вашингтоне. Дороги рядом с посольством перекрыты