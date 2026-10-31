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Посольство США в москве предупредило об угрозе теракта в "царицыно"

Киев • УНН

 • 2244 просмотра

Посольство США заявило о реальной угрозе инцидента с многочисленными жертвами 31 октября в музее "царицыно". российские власти не комментировали эти данные.

Посольство США в москве предупредило об угрозе теракта в "царицыно"

Посольство США в москве опубликовало предупреждение по безопасности. В нем говорится, что дипломатам стало известно об угрозе музею-заповеднику "царицыно". Об этом сообщила пресс-служба посольства, передает УНН.

Детали

Посольство США в москве получило информацию о реальной угрозе совершения инцидента, который может привести к многочисленным жертвам 31 октября на территории музея-заповедника "царицыно". Правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти рф

- говорится в сообщении.

В то же время российские власти пока не комментировали сообщения о вероятности теракта.

В дипломатической миссии США призвали избегать посещения территории музея-заповедника "царицыно".

Не приближайтесь к указанной территории, будьте бдительны и избегайте мест массового скопления людей. Следите за ситуацией вокруг. Пересмотрите свой личный план обеспечения безопасности. Держите мобильный телефон заряженным на случай чрезвычайной ситуации. Имейте при себе документы, удостоверяющие личность. Следите за сообщениями местных СМИ для получения дополнительной информации

- заявили в посольстве.

Напомним

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Евгений Устименко

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