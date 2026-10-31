"Альфа" СБУ встановлює рекорди: за тиждень понад 3000 "відмінусованих" окупантів

Оператори Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за тиждень знищили понад 3 тис. окупантів, що є рекордним показником для ЦСО. Про це повідомила пресслужба СБУ 31 жовтня, передає УНН.

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"Оператори Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знешкодили 3198 російських військових. Це рекордний показник для наших спецпризначенців за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період", - йдеться у повідомленні.

За верифікованими даними спецпідрозділу: 2146 окупантів - убито; 1052 - поранено.

Нагадаємо

Протягом доби 30 жовтня втрати ворога у війні в Україні 1 670 військових.