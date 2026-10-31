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"Альфа" СБУ встановлює рекорди: за тиждень понад 3000 "відмінусованих" окупантів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Оператори ЦСО «Альфа» СБУ за тиждень уразили 3198 російських військових. Серед них 2146 убитих і 1052 поранених.

"Альфа" СБУ встановлює рекорди: за тиждень понад 3000 "відмінусованих" окупантів

Оператори Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за тиждень знищили понад 3 тис. окупантів, що є рекордним показником для ЦСО. Про це повідомила пресслужба СБУ 31 жовтня, передає УНН

Деталі 

"Оператори Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знешкодили 3198 російських військових. Це рекордний показник для наших спецпризначенців за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період", - йдеться у повідомленні. 

За верифікованими даними спецпідрозділу: 2146 окупантів - убито; 1052 - поранено.

Нагадаємо 

Протягом доби 30 жовтня втрати ворога у війні в Україні 1 670 військових. 

Павло Башинський

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