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Крилата ракета

росія втратила ще 1 670 військових за добу війни проти України

Київ • УНН

 • 102 перегляди

За добу 30 жовтня російські війська втратили 1 670 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 588 170 осіб.

росія втратила ще 1 670 військових за добу війни проти України

Протягом доби 30 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 670 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня сягнули близько 1 588 170 осіб.

Нагадаємо

У кремлі заявили, що наступний раунд мирних переговорів щодо завершення війни росії проти України може відбутися після 4 листопада. Водночас конкретну дату зустрічі російська сторона поки не називає.

Трамп надихнув путіна на ескалацію війни в Україні - Le Monde30.10.26, 01:52 • 15728 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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