Россия потеряла еще 1 670 военнослужащих за сутки войны против Украины
Киев • УНН
За сутки 30 октября российские войска потеряли 1 670 военнослужащих. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 1 588 170 человек.
В течение суток 30 октября враг потерял в войне в Украине 1 670 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 октября достигли около 1 588 170 человек.
Напомним
В Кремле заявили, что следующий раунд мирных переговоров о завершении войны России против Украины может состояться после 4 ноября. В то же время конкретную дату встречи российская сторона пока не называет.
Трамп вдохновил Путина на эскалацию войны в Украине — Le Monde30.10.26, 01:52 • 15749 просмотров