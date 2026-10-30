Трамп вдохновил Путина на эскалацию войны в Украине — Le Monde

Возвращение России на мировой рынок дизельного топлива, о котором договорились во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, обрело конкретные очертания 23 октября, когда первый российский танкер отправился из Финского залива в Нью-Йорк, куда он должен прибыть примерно через 20 дней. Об этом идет речь в материале Le Monde, сообщает УНН.

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Отмечается, что груза в более чем 300 тысяч тонн дизельного топлива оказалось недостаточно для снижения цен на топливо в США, которые достигли рекордных максимумов накануне промежуточных выборов в США. Но это не имеет значения, поскольку «сделка» — это прежде всего политический жест.

Не имеет значения, что сделка по дизельному топливу не принесет ожидаемых экономических выгод; важен эффект от объявления. Трамп и Путин должны послать сигналы - объяснил старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий Сергей Алексашенко.

Издание указывает, что воодушевленный договоренностями с Трампом Путин «планирует эскалацию войны в Украине».

«Поскольку США объявляют о растущем количестве энергетических сделок с Россией, перспектива согласованных мирных переговоров между Киевом и Москвой продолжает угасать», — пишет издание.

Напомним

Договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива практически не повлияла на американский топливный рынок. Несмотря на анонсированные поставки, дизельное топливо в Соединенных Штатах продолжило дорожать.

Администрация Трампа пытается убедить американский бизнес принимать российское дизельное топливо