Угода Трампа з путіним щодо постачання російського дизеля не допомогла знизити ціни на пальне у США – WSJ
Київ • УНН
Після угоди Трампа з путіним галон дизеля у США подорожчав до 6,35 долара. Експерти сумніваються в ефекті через малі обсяги поставок.
Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним щодо постачання російського дизельного пального практично не вплинула на американський паливний ринок. Попри анонсовані поставки, дизель у Сполучених Штатах продовжив дорожчати. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
За даними видання, після оголошення домовленості середня вартість галона дизельного пального у США зросла на 7 центів і досягла 6,35 долара.
Ще 9 жовтня Трамп заявив, що росія погодилася поставити понад 300 тисяч тонн дизеля на американський та світовий ринки. Крім того, він анонсував постачання ще 500 тисяч тонн у листопаді та одного мільйона тонн згодом.
Аналітики сумніваються в ефективності домовленостей
Минулого тижня з російського порту Приморськ вийшов танкер із приблизно 300 тисячами барелів дизельного пального. Спочатку судно прямувало до Нью-Йорка, однак згодом змінило пункт призначення на "for orders", тобто без зазначення конкретного порту розвантаження.
Експерти сумніваються, що домовленість Вашингтона з москвою зможе суттєво вплинути на вартість пального. Серед головних перешкод вони називають стан російських нафтопереробних заводів та чинні обмеження на експорт нафтопродуктів.
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Крім того, обсяги запланованих поставок залишаються відносно невеликими. За оцінками аналітиків, у жовтні вони становитимуть трохи більш як 100 тисяч барелів на добу, а в листопаді – близько 125 тисяч.
Для порівняння, ще рік тому росія експортувала приблизно 800 тисяч барелів дизельного пального щодоби.
Таким чином, навіть реалізація оголошених Трампом домовленостей не гарантує зниження цін на американських автозаправних станціях, оскільки обсяги російського експорту значно поступаються попереднім показникам.
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