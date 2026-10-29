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Сделка Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива не помогла снизить цены на топливо в США — WSJ

Киев • УНН

 • 4700 просмотра

После сделки Трампа с Путиным галлон дизельного топлива в США подорожал до 6,35 доллара. Эксперты сомневаются в эффекте из-за небольших объёмов поставок.

Сделка Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива не помогла снизить цены на топливо в США — WSJ

Договорённость президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным о поставках российского дизельного топлива практически не повлияла на американский топливный рынок. Несмотря на анонсированные поставки, дизельное топливо в Соединённых Штатах продолжило дорожать. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По данным издания, после объявления о договорённости средняя стоимость галлона дизельного топлива в США выросла на 7 центов и достигла 6,35 доллара.

Ещё 9 октября Трамп заявил, что россия согласилась поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Кроме того, он анонсировал поставки ещё 500 тысяч тонн в ноябре и одного миллиона тонн впоследствии.

Аналитики сомневаются в эффективности договорённостей

На прошлой неделе из российского порта Приморск вышел танкер примерно с 300 тысячами баррелей дизельного топлива. Сначала судно направлялось в Нью-Йорк, однако впоследствии изменило пункт назначения на "for orders", то есть без указания конкретного порта разгрузки.

Эксперты сомневаются, что договорённость Вашингтона с москвой сможет существенно повлиять на стоимость топлива. Среди главных препятствий они называют состояние российских нефтеперерабатывающих заводов и действующие ограничения на экспорт нефтепродуктов.

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Кроме того, объёмы запланированных поставок остаются относительно небольшими. По оценкам аналитиков, в октябре они составят немногим более 100 тысяч баррелей в сутки, а в ноябре — около 125 тысяч.

Для сравнения, ещё год назад россия экспортировала примерно 800 тысяч баррелей дизельного топлива ежедневно.

Таким образом, даже реализация объявленных Трампом договорённостей не гарантирует снижения цен на американских автозаправочных станциях, поскольку объёмы российского экспорта значительно уступают предыдущим показателям.

США и рф обсуждают соглашения для американских нефтяных гигантов в рамках мирных переговоров - FT28.10.26, 15:06 • 5032 просмотра

Степан Гафтко

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Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты