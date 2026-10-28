В Кремле заявили, что мирные переговоры по Украине состоятся после 4 ноября

В Кремле заявили, что следующий раунд мирных переговоров по завершению войны России против Украины может состояться после 4 ноября. В то же время конкретную дату встречи российская сторона пока не называет. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на помощника диктатора РФ Юрия Ушакова, пишет УНН.

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По словам Ушакова, сроки проведения переговоров будут зависеть от ряда обстоятельств, в частности от развития боевых действий на фронте.

Он подчеркнул, что дата будущей встречи будет определяться "в частности ситуацией на поле боя и обстановкой в целом".

Зеленский ранее называл возможную дату переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что следующий раунд мирных переговоров может состояться 10 ноября.

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В то же время украинский лидер выражал надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не помешает дипломатическому процессу.

Таким образом, в настоящее время стороны называют лишь ориентировочные сроки возможных переговоров. Окончательные дата, место проведения и состав участников встречи пока не объявлены.

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