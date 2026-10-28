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В Кремле заявили, что мирные переговоры по Украине состоятся после 4 ноября

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

В Кремле заявили, что переговоры по Украине могут состояться после 4 ноября. Дата будет зависеть от ситуации на фронте и обстоятельств.

В Кремле заявили, что мирные переговоры по Украине состоятся после 4 ноября

В Кремле заявили, что следующий раунд мирных переговоров по завершению войны России против Украины может состояться после 4 ноября. В то же время конкретную дату встречи российская сторона пока не называет. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на помощника диктатора РФ Юрия Ушакова, пишет УНН.

Детали

По словам Ушакова, сроки проведения переговоров будут зависеть от ряда обстоятельств, в частности от развития боевых действий на фронте.

Он подчеркнул, что дата будущей встречи будет определяться "в частности ситуацией на поле боя и обстановкой в целом".

Зеленский ранее называл возможную дату переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что следующий раунд мирных переговоров может состояться 10 ноября.

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В то же время украинский лидер выражал надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не помешает дипломатическому процессу.

Таким образом, в настоящее время стороны называют лишь ориентировочные сроки возможных переговоров. Окончательные дата, место проведения и состав участников встречи пока не объявлены.

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Степан Гафтко

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