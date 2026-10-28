лавров отправится в США на встречу министров иностранных дел G20 - Bloomberg

Подсанкционный министр иностранных дел рф сергей лавров отправится в США на встречу с коллегами - министрами иностранных дел стран G20. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам официального представителя российского мид марии захаровой, лавров возглавит российскую делегацию на переговорах 30–31 октября в Атланте. В то же время Государственный департамент США не ответил на запрос СМИ по поводу этой ситуации.

Дополнительно

Как сообщает Bloomberg, сергей лавров, находящийся под международными санкциями из-за полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, является последним представителем кремля, посетившим США на фоне укрепления связей между Вашингтоном и москвой.

российский министр финансов антон силуанов, который также оказался под санкциями, принял участие во встрече G20 в Северной Каролине в сентябре. Там он встретился со своим американским коллегой Скоттом Бессентом.

Напомним

Заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил, что россия и США могут провести очередной раунд двусторонних консультаций до конца 2026 года. Отдельно представитель российского мид прокомментировал перспективы возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией по завершению войны. По его словам, в настоящее время конкретных договоренностей об организации такой встречи нет.