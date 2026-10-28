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лавров поїде до США на зустріч міністрів закордонних справ G20 - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

сергій лавров очолить делегацію рф на зустрічі G20 в Атланті 30–31 жовтня. Держдеп США не підтвердив його візит.

лавров поїде до США на зустріч міністрів закордонних справ G20 - Bloomberg

Підсанкційний міністр закордонних справ рф сергій лавров поїде до США на зустріч з колегами- міністрами закордонних справ країн G20. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами офіційної представниці російського мзс марії захарової, лавров очолить російську делегацію на переговорах 30-31 жовтня в Атланті. Водночас Держдепартамент США не відповів на запит ЗМІ щодо цієї ситуації.

Додатково

Як повідомляє Bloomberg, сергій лавров, який перебуває під міжнародними санкціями через повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році, є останнім представником Кремля, який відвідав США на тлі зростання зв’язків між Вашингтоном і москвою.

російський міністр фінансів антон силуанов, який також опинився під санкціями, взяв участь у зустрічі G20 у Північній Кароліні у вересні. Там він зустрівся зі своїм американським колегою Скоттом Бессентом.

Нагадаємо

Заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що росія та США можуть провести черговий раунд двосторонніх консультацій до кінця 2026 року. Окремо представник російського мзс прокоментував перспективи відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та росією щодо завершення війни. За його словами, наразі конкретних домовленостей про організацію такої зустрічі немає.

Євген Устименко

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