У кремлі заявили, що мирні переговори щодо України відбудуться після 4 листопада
Київ • УНН
У кремлі заявили, що переговори щодо України можуть відбутися після 4 листопада. Дату залежатиме від ситуації на фронті та обставин.
У кремлі заявили, що наступний раунд мирних переговорів щодо завершення війни росії проти України може відбутися після 4 листопада. Водночас конкретну дату зустрічі російська сторона поки не називає. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на помічника диктатора рф юрія ушакова, пише УНН.
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За словами ушакова, терміни проведення переговорів залежатимуть від низки обставин, зокрема від розвитку бойових дій на фронті.
Він наголосив, що дата майбутньої зустрічі визначатиметься "зокрема ситуацією на полі бою та обстановкою загалом".
Зеленський раніше називав можливу дату переговорів
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наступний раунд мирних переговорів може відбутися 10 листопада.
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Водночас український лідер висловлював сподівання, що загострення ситуації на Близькому Сході не завадить дипломатичному процесу.
Таким чином, наразі сторони називають лише орієнтовні терміни можливих переговорів. Остаточна дата, місце проведення та склад учасників зустрічі поки не оголошені.
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