Помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков заявил, что представители европейских стран не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между Украиной, США и россией, которые должны состояться в следующем месяце. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

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По словам ушакова, стороны договорились провести встречу без участия европейцев. Он также заявил, что их не будут приглашать за стол переговоров.

"Они могут попасть туда, если купят билеты, но никто не собирается приглашать их за стол переговоров", — сказал он.

ушаков также не подтвердил дату встречи, которую ранее назвал президент Украины Владимир Зеленский, — 10 ноября. По словам помощника путина, точную дату трехсторонних технических переговоров объявят в ближайшее время.

Напомним

Европейская комиссия и Европейский совет готовят совместную команду высокопоставленных чиновников, которую планируется направить на следующий раунд переговоров о мире в Украине, который ожидается в Абу-Даби в начале ноября.

Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится до 10 ноября