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В Кремле заявили, что Европу не пригласят к трёхсторонним переговорам

Киев • УНН

 • 510 просмотра

ушаков заявил, что европейских представителей не будут приглашать к трёхсторонним переговорам. Дату встречи объявят позднее.

В Кремле заявили, что Европу не пригласят к трёхсторонним переговорам

Помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков заявил, что представители европейских стран не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между Украиной, США и россией, которые должны состояться в следующем месяце. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Подробности

По словам ушакова, стороны договорились провести встречу без участия европейцев. Он также заявил, что их не будут приглашать за стол переговоров.

"Они могут попасть туда, если купят билеты, но никто не собирается приглашать их за стол переговоров", — сказал он.

ушаков также не подтвердил дату встречи, которую ранее назвал президент Украины Владимир Зеленский, — 10 ноября. По словам помощника путина, точную дату трехсторонних технических переговоров объявят в ближайшее время.

Напомним

Европейская комиссия и Европейский совет готовят совместную команду высокопоставленных чиновников, которую планируется направить на следующий раунд переговоров о мире в Украине, который ожидается в Абу-Даби в начале ноября.

Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится до 10 ноября28.10.26, 17:40 • 1274 просмотра

Ольга Розгон

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