ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
Київ • УНН
Єврокомісія та Єврорада планують направити делегацію на переговори в Абу-Дабі на початку листопада. Їх можуть провести за участю ЄС, України, США та Росії.
Європейська комісія та Європейська рада готують спільну команду високопосадовців, яку планується направити на наступний раунд переговорів про мир в Україні, який очікується в Абу-Дабі на початку листопада. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
Очільника апарату голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, впливового Бйорна Зейберта, називають основним кандидатом на роль керівника делегації
Точну дату поки не оголошено.
"Ми твердо віддані не просто тому, щоб припинити війну, а й тому, щоб досягти миру, який буде справедливим та стійким. Це наша мета, і саме цю позицію ми відстоюємо у переговорах, що відбуваються", – заявив представник Єврокомісії.
Примітно, зауважує видання, що Брюссель тепер відкрито заявляє про намір проводити майбутні переговори у багатосторонньому форматі, тобто одночасно зібрати за одним столом європейців, українців, американців та росіян.
"Нічого подібного у мирному процесі раніше не було. Досі переважно США вели переговори з росією, зрідка проходили тристоронні зустрічі за участю України", - ідеться у публікації.
Ще більш показово, зазначає видання, що росія цього разу не стала відкидати участь Європи, як робила неодноразово в минулому. Навпаки, схоже, вона тепер сама цього досягає, пише видання.
"Недостатньо розмовляти лише з Києвом. Потрібно вести діалог із усією Європою, яка повністю підтримує Київ", – заявив минулого тижня юрій ушаков, близький помічник путіна.
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