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ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15367 перегляди

Єврокомісія та Єврорада планують направити делегацію на переговори в Абу-Дабі на початку листопада. Їх можуть провести за участю ЄС, України, США та Росії.

ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

Європейська комісія та Європейська рада готують спільну команду високопосадовців, яку планується направити на наступний раунд переговорів про мир в Україні, який очікується в Абу-Дабі на початку листопада. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Очільника апарату голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, впливового Бйорна Зейберта, називають основним кандидатом на роль керівника делегації

- вказано у публікації.

Точну дату поки не оголошено. 

"Ми твердо віддані не просто тому, щоб припинити війну, а й тому, щоб досягти миру, який буде справедливим та стійким. Це наша мета, і саме цю позицію ми відстоюємо у переговорах, що відбуваються", – заявив представник Єврокомісії.

Примітно, зауважує видання, що Брюссель тепер відкрито заявляє про намір проводити майбутні переговори у багатосторонньому форматі, тобто одночасно зібрати за одним столом європейців, українців, американців та росіян.

"Нічого подібного у мирному процесі раніше не було. Досі переважно США вели переговори з росією, зрідка проходили тристоронні зустрічі за участю України", - ідеться у публікації.

Ще більш показово, зазначає видання, що росія цього разу не стала відкидати участь Європи, як робила неодноразово в минулому. Навпаки, схоже, вона тепер сама цього досягає, пише видання.

"Недостатньо розмовляти лише з Києвом. Потрібно вести діалог із усією Європою, яка повністю підтримує Київ", – заявив минулого тижня юрій ушаков, близький помічник путіна.

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Юлія Шрамко

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Володимир Путін
Європейська комісія
Європейська рада
Абу-Дабі
Брюссель
Сполучені Штати Америки
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