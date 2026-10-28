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ЕС готовит команду для мирных переговоров в Абу-Даби - СМИ

Киев • УНН

 • 12669 просмотра

Еврокомиссия и Евросовет планируют направить делегацию на переговоры в Абу-Даби в начале ноября. Они могут пройти при участии ЕС, Украины, США и россии.

ЕС готовит команду для мирных переговоров в Абу-Даби - СМИ

Европейская комиссия и Европейский совет готовят совместную команду высокопоставленных чиновников, которую планируется направить на следующий раунд переговоров о мире в Украине, который ожидается в Абу-Даби в начале ноября. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Главу аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, влиятельного Бьорна Зайберта, называют основным кандидатом на роль руководителя делегации

- указано в публикации.

Точная дата пока не объявлена. 

"Мы твердо привержены не просто тому, чтобы прекратить войну, но и тому, чтобы достичь мира, который будет справедливым и устойчивым. Это наша цель, и именно эту позицию мы отстаиваем на проходящих переговорах", – заявил представитель Еврокомиссии.

Примечательно, отмечает издание, что Брюссель теперь открыто заявляет о намерении проводить будущие переговоры в многостороннем формате, то есть одновременно собрать за одним столом европейцев, украинцев, американцев и россиян.

"Ничего подобного в мирном процессе раньше не было. До сих пор преимущественно США вели переговоры с россией, изредка проходили трехсторонние встречи с участием Украины", - говорится в публикации.

Еще более показательно, отмечает издание, что россия на этот раз не стала отвергать участие Европы, как неоднократно делала в прошлом. Напротив, похоже, теперь она сама этого добивается, пишет издание.

"Недостаточно разговаривать только с Киевом. Нужно вести диалог со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев", – заявил на прошлой неделе юрий ушаков, близкий помощник путина.

Туск поделился "очень сдержанно оптимистичным" впечатлением после переговоров европейцев с путиным27.10.26, 16:20 • 4852 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
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Европейский совет
Абу-Даби
Брюссель
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина