"Альфа" СБУ устанавливает рекорды: за неделю более 3000 "ликвидированных" оккупантов

Операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ за неделю уничтожили более 3 тыс. оккупантов, что является рекордным показателем для ЦСО. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 31 октября, передает УНН.

Детали

"Операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ обезвредили 3198 российских военнослужащих. Это рекордный показатель для наших спецназовцев по количеству пораженной живой силы противника за такой короткий период", - говорится в сообщении.

По верифицированным данным спецподразделения: 2146 оккупантов - убиты; 1052 - ранены.

Напомним

В течение суток 30 октября потери врага в войне в Украине составили 1 670 военнослужащих.