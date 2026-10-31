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"Надія на сталий мир": Меланія Трамп відреагувала на евакуацію жителів Олешок

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Перша леді США підтримала гуманітарну місію в окупованих Олешках. Вона заявила, що це може "піднести людство над війною".

"Надія на сталий мир": Меланія Трамп відреагувала на евакуацію жителів Олешок

Перша леді США Меланія Трамп відреагувала на проведення гуманітарної місії з евакуації жителів окупованих Олешок на Херсонщині. Про це вона повідомила в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Надія на сталий мир. Олешки доводять: ми здатні піднести людство над війною. Разом ми можемо побудувати мирну планету - світ, сповнений перспектив для наших дітей

 - йдеться в її дописі.

Контекст

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до Олешок у межах гуманітарної місії. Лубінець, який координує процес, 30 жовтня, прибувши до міста, вказав, що режим тиші триває вже 80 годин і продовжується, показавши відео з місцевими жителями.

Додатково

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.

Водночас Центр стратегічних комунікацій заявив, що російські пропагандисти інсценували сюжет про евакуацію з Олешок.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня повідомив, що відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині. Українські громадяни з Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині, їм буде надана необхідна допомога.

Гуманітарна місія з Олешок - мешканці міста вже на території України (репортаж)31.10.26, 15:41 • 20688 переглядiв

Євген Устименко

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