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"Надежда на прочный мир": Мелания Трамп отреагировала на эвакуацию жителей Олешек

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Первая леди США поддержала гуманитарную миссию в оккупированных Олешках. Она заявила, что это может "возвысить человечество над войной".

"Надежда на прочный мир": Мелания Трамп отреагировала на эвакуацию жителей Олешек

Первая леди США Мелания Трамп отреагировала на проведение гуманитарной миссии по эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области. Об этом она сообщила в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Надежда на устойчивый мир. Олешки доказывают: мы способны возвысить человечество над войной. Вместе мы можем построить мирную планету — мир, полный перспектив для наших детей

 — говорится в ее сообщении.

Контекст

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: режим тишины начался, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. Лубинец, который координирует процесс, 30 октября, прибыв в город, указал, что режим тишины продолжается уже 80 часов, и показал видео с местными жителями.

Дополнительно

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках.

В то же время Центр стратегических коммуникаций заявил, что российские пропагандисты инсценировали сюжет об эвакуации из Олешек.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября сообщил, что состоялась гуманитарная операция по спасению людей в Олешках на Херсонщине. Украинские граждане из Олешек пересекли границу Украины в Черниговской области, им будет оказана необходимая помощь.

Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)31.10.26, 15:41 • 21325 просмотров

Евгений Устименко

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