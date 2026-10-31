Атака рф на Київ: у Деснянському районі загорілася парковка
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва через атаку рф сталася пожежа на парковці біля ринку. У Дарницькому районі впав ворожий БпЛА, без жертв.
У Києві в Деснянському районі ввечері в суботу, 31 жовтня, внаслідок атаки рф сталося загоряння на парковці біля одного зі столичних ринків. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що пожежу на площі 20 кв. м. ліквідовано.
Також у Дарницькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території приватної садиби. На щастя, загиблих і постраждалих немає
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Увечері 30 жовтня російський удар пошкодив критичну інфраструктуру Києва. Без електрики залишилися частини чотирьох районів.
Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики31.10.26, 00:16 • 29438 переглядiв