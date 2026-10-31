Атака рф на Київ: у Деснянському районі загорілася парковка

У Києві в Деснянському районі ввечері в суботу, 31 жовтня, внаслідок атаки рф сталося загоряння на парковці біля одного зі столичних ринків. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Зазначається, що пожежу на площі 20 кв. м. ліквідовано.

Також у Дарницькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території приватної садиби. На щастя, загиблих і постраждалих немає