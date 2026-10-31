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Нептун (крилата ракета)

Атака рф на Київ: у Деснянському районі загорілася парковка

Київ • УНН

 • 850 перегляди

У Деснянському районі Києва через атаку рф сталася пожежа на парковці біля ринку. У Дарницькому районі впав ворожий БпЛА, без жертв.

Атака рф на Київ: у Деснянському районі загорілася парковка

У Києві в Деснянському районі ввечері в суботу, 31 жовтня, внаслідок атаки рф сталося загоряння на парковці біля одного зі столичних ринків. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що пожежу на площі 20 кв. м. ліквідовано.

Також у Дарницькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території приватної садиби. На щастя, загиблих і постраждалих немає

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Увечері 30 жовтня російський удар пошкодив критичну інфраструктуру Києва. Без електрики залишилися частини чотирьох районів.

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Вадим Хлюдзинський

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