Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковка

В Киеве в Деснянском районе вечером в субботу, 31 октября, в результате атаки рф произошло возгорание на парковке возле одного из столичных рынков. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Отмечается, что пожар на площади 20 кв. м ликвидирован.

Также в Дарницком районе зафиксировано падение вражеского БпЛА на открытой территории частного домовладения. К счастью, погибших и пострадавших нет