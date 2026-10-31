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Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковка

Киев • УНН

 • 4226 просмотра

В Деснянском районе Киева из-за атаки РФ произошёл пожар на парковке возле рынка. В Дарницком районе упал вражеский БПЛА, без жертв.

Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковка

В Киеве в Деснянском районе вечером в субботу, 31 октября, в результате атаки рф произошло возгорание на парковке возле одного из столичных рынков. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что пожар на площади 20 кв. м ликвидирован.

Также в Дарницком районе зафиксировано падение вражеского БпЛА на открытой территории частного домовладения. К счастью, погибших и пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Напомним

Вечером 30 октября российский удар повредил критическую инфраструктуру Киева. Без электричества остались части четырех районов.

Три удара по одному объекту критической инфраструктуры: часть Киева без воды и электричества31.10.26, 00:16 • 29484 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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