Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковка
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева из-за атаки РФ произошёл пожар на парковке возле рынка. В Дарницком районе упал вражеский БПЛА, без жертв.
В Киеве в Деснянском районе вечером в субботу, 31 октября, в результате атаки рф произошло возгорание на парковке возле одного из столичных рынков. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
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Отмечается, что пожар на площади 20 кв. м ликвидирован.
Также в Дарницком районе зафиксировано падение вражеского БпЛА на открытой территории частного домовладения. К счастью, погибших и пострадавших нет
Напомним
Вечером 30 октября российский удар повредил критическую инфраструктуру Киева. Без электричества остались части четырех районов.
Три удара по одному объекту критической инфраструктуры: часть Киева без воды и электричества31.10.26, 00:16 • 29484 просмотра