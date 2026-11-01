На ТОТ Луганщини молодь навчатимуть керувати безпілотниками
Київ • УНН
У 2027 році окупанти планують облаштувати такі кабінети в молодіжних центрах. Луганська ОВА називає це мілітаризацією дітей.
У новостворених молодіжних центрах на ТОТ Луганщини окупаційна "влада" планує обладнати кабінети, де юнаків та дівчат навчатимуть керувати безпілотниками. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, інформує УНН.
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За його словами, росіяни продовжують мілітаризацію українських дітей, маскуючи військову підготовку під освітньо-дозвіллєві проєкти.
Так, у 2027 році в новостворених молодіжних центрах на окупованих територіях Луганщини планується обладнати спеціалізовані кабінети для навчання юнаків та дівчат управлінню безпілотними літальними апаратами
Він підкреслив, що окупанти цілеспрямовано використовують цивільні молодіжні простори, як майданчики для первинного військового вишколу.
Нагадаємо
росіяни провели на окупованих територіях України виставку-пропаганди про учасників війни, до яких залучають дітей і студентів.
На ТОТ Луганщини посилюють "патріотичне виховання" молоді, яка не сприймає режим рф із захопленням - ОВА03.07.24, 11:17 • 24528 переглядiв