На ТОТ Луганщини молодь навчатимуть керувати безпілотниками

У новостворених молодіжних центрах на ТОТ Луганщини окупаційна "влада" планує обладнати кабінети, де юнаків та дівчат навчатимуть керувати безпілотниками. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, інформує УНН.

За його словами, росіяни продовжують мілітаризацію українських дітей, маскуючи військову підготовку під освітньо-дозвіллєві проєкти.

Так, у 2027 році в новостворених молодіжних центрах на окупованих територіях Луганщини планується обладнати спеціалізовані кабінети для навчання юнаків та дівчат управлінню безпілотними літальними апаратами