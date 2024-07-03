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На ТОТ Луганщини посилюють "патріотичне виховання" молоді, яка не сприймає режим рф із захопленням - ОВА

Київ • УНН

 • 24418 перегляди

"луганська народна республіка" посилює пропаганду та "патріотичне виховання" серед молоді. Але підлітки без ентузіазму сприймають російський режим.

На ТОТ Луганщини посилюють "патріотичне виховання" молоді, яка не сприймає режим рф із захопленням - ОВА

У "лнр" посилюють пропаганду у роботі із підлітками, розгортають роботу у підлітковому середовищі щодо "профілактики екстремізму та тероризму". Втім молодь на окупованих територіях, попри усі намагання рф-пропагандистів, не сприймає режим.

Повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

У "лнр" посилюють антитерористичну роботу із підлітками; одночасно розгортають роботу у підлітковому середовищі щодо профілактики екстремізму та тероризму.

До роз’яснення батькам і дітям відповідальності за правопорушення екстремістської спрямованості планують залучати працівників "правоохоронних органів". Вочевидь, перевірок вчителями гаджетів у дітей, "профілактичних" бесід із батьками за фактичної відсутності Інтернету, тобто зв’язку із зовнішнім світом, – недостатньо. Молодь на окупованих територіях не сприймає новий режим із захопленням, попри усі намагання російських пропагандистів

- пише Луганська обласна державна адміністрація.

Також обіцяють покращити якість неіснуючого Інтернету: ватажок "лнр" леонід пасічник з цього приводу навів результати "соціологічних досліджень та опитувань", які показують "стабільне зростання якості зв'язку, теле- та радіосигналу в регіоні".

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На жаль, на окупованих у 2022 році територіях людям про це нічого не відомо, зауважує Луганська ОДА.

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