На ТОТ Луганщини посилюють "патріотичне виховання" молоді, яка не сприймає режим рф із захопленням - ОВА
Київ • УНН
"луганська народна республіка" посилює пропаганду та "патріотичне виховання" серед молоді. Але підлітки без ентузіазму сприймають російський режим.
У "лнр" посилюють пропаганду у роботі із підлітками, розгортають роботу у підлітковому середовищі щодо "профілактики екстремізму та тероризму". Втім молодь на окупованих територіях, попри усі намагання рф-пропагандистів, не сприймає режим.
Повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
У "лнр" посилюють антитерористичну роботу із підлітками; одночасно розгортають роботу у підлітковому середовищі щодо профілактики екстремізму та тероризму.
До роз’яснення батькам і дітям відповідальності за правопорушення екстремістської спрямованості планують залучати працівників "правоохоронних органів". Вочевидь, перевірок вчителями гаджетів у дітей, "профілактичних" бесід із батьками за фактичної відсутності Інтернету, тобто зв’язку із зовнішнім світом, – недостатньо. Молодь на окупованих територіях не сприймає новий режим із захопленням, попри усі намагання російських пропагандистів
Також обіцяють покращити якість неіснуючого Інтернету: ватажок "лнр" леонід пасічник з цього приводу навів результати "соціологічних досліджень та опитувань", які показують "стабільне зростання якості зв'язку, теле- та радіосигналу в регіоні".
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На жаль, на окупованих у 2022 році територіях людям про це нічого не відомо, зауважує Луганська ОДА.
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